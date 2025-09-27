#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Культура и шоу-бизнес

"Корсет, операции, фотошоп?": подписчицы обсуждают фигуру Баян Алагузовой в 51 год

Баян Алагузова, фигура, купальники, обсуждения в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 12:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
51-летняя казахстанская ведущая Баян Алагузова опубликовала серию снимков с отдыха. В кадре актриса позирует в купальниках, демонстрируя подтянутую фигурку, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фотографиям идет следующая фраза: "Сама для себя идеал, сама для себя богиня".

Что и следовала ожидать, женская аудитория разделилась на два лагеря. Одни оставляют слова восхищения, другие же пишут о фоторедакторах и операциях.

  • Зачем фигуру показывать в ее годы.
  • Супер фигура.
  • Деньги решают все в наше время. Операции делали.
  • Какая красота! Фигура, купальники. Как можно сохранить такую фигуру в 50 лет, поделитесь?
  • Молодец, так держать.
  • Вроде фигура не ее. Если бы она такая была бы, то раньше показала бы, а то после приезда Дженнифер Лопес начала себя показывать.
  • Все правильно. Берите все от жизни. Коль есть такая возможность. Здоровье и благополучия.
  • Песочные часы, любая молодая девушка позавидует.
  • Немного фотошопа, а так все отлично. Главное, что ей нравится.
  • С корсетом и мы так можем.
  • Шикарная.
  • Мэрилин Монро.

После многочисленных разногласий в комментариях Алагузова решила показать кадры, на которых ей всего 19 лет.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 12:30
Баян Алагузова показала второй день кастинга в популярное женское шоу

22 сентября 2025 года Алагузова показывала, как ее младшие дочери – Алиса и Алма – делят игрушки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
91-летний Владимир Познер стал звездой Instagram Динары Сатжан
11:39, Сегодня
91-летний Владимир Познер стал звездой Instagram Динары Сатжан
"Что?": завидный холостяк Димаш Адилет показал главную женщину в жизни
10:19, Сегодня
"Что?": завидный холостяк Димаш Адилет показал главную женщину в жизни
"Америка еще узнает!": Димаш Кудайберген готовится к историческому концерту
09:32, Сегодня
"Америка еще узнает!": Димаш Кудайберген готовится к историческому концерту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: