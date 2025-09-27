"Корсет, операции, фотошоп?": подписчицы обсуждают фигуру Баян Алагузовой в 51 год
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
51-летняя казахстанская ведущая Баян Алагузова опубликовала серию снимков с отдыха. В кадре актриса позирует в купальниках, демонстрируя подтянутую фигурку, сообщает Zakon.kz.
В подписи к фотографиям идет следующая фраза: "Сама для себя идеал, сама для себя богиня".
Что и следовала ожидать, женская аудитория разделилась на два лагеря. Одни оставляют слова восхищения, другие же пишут о фоторедакторах и операциях.
- Зачем фигуру показывать в ее годы.
- Супер фигура.
- Деньги решают все в наше время. Операции делали.
- Какая красота! Фигура, купальники. Как можно сохранить такую фигуру в 50 лет, поделитесь?
- Молодец, так держать.
- Вроде фигура не ее. Если бы она такая была бы, то раньше показала бы, а то после приезда Дженнифер Лопес начала себя показывать.
- Все правильно. Берите все от жизни. Коль есть такая возможность. Здоровье и благополучия.
- Песочные часы, любая молодая девушка позавидует.
- Немного фотошопа, а так все отлично. Главное, что ей нравится.
- С корсетом и мы так можем.
- Шикарная.
- Мэрилин Монро.
После многочисленных разногласий в комментариях Алагузова решила показать кадры, на которых ей всего 19 лет.
22 сентября 2025 года Алагузова показывала, как ее младшие дочери – Алиса и Алма – делят игрушки.
