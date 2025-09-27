"Корсет, операции, фотошоп?": подписчицы обсуждают фигуру Баян Алагузовой в 51 год

51-летняя казахстанская ведущая Баян Алагузова опубликовала серию снимков с отдыха. В кадре актриса позирует в купальниках, демонстрируя подтянутую фигурку, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фотографиям идет следующая фраза: "Сама для себя идеал, сама для себя богиня".

Что и следовала ожидать, женская аудитория разделилась на два лагеря. Одни оставляют слова восхищения, другие же пишут о фоторедакторах и операциях.

Зачем фигуру показывать в ее годы.

Супер фигура.

Деньги решают все в наше время. Операции делали.

Какая красота! Фигура, купальники. Как можно сохранить такую фигуру в 50 лет, поделитесь?

Молодец, так держать.

Вроде фигура не ее. Если бы она такая была бы, то раньше показала бы, а то после приезда Дженнифер Лопес начала себя показывать.

Все правильно. Берите все от жизни. Коль есть такая возможность. Здоровье и благополучия.

Песочные часы, любая молодая девушка позавидует.

Немного фотошопа, а так все отлично. Главное, что ей нравится.

С корсетом и мы так можем.

Шикарная.

Мэрилин Монро.

После многочисленных разногласий в комментариях Алагузова решила показать кадры, на которых ей всего 19 лет.

