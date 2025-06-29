Какое же это счастье: казахстанцы восхитились жизнью Баян Алагузовой

Ролик она опубликовала в Instagram.

Подписчики в комментариях восхитились семейным счастьем Алагузовой:

– Сами себе создали счастье, какое же это счастье!

– Красивая семья.

– Какую чудесную жизнь ты создала, Баян. Молодец.

– Как это прекрасно. Самое главное – здоровье малышек! А как рады родители! Ведь это самое главное. Счастья вам и вашей семье.