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Культура и шоу-бизнес

Какое же это счастье: казахстанцы восхитились жизнью Баян Алагузовой

Алагузова показала, как отдыхает со своей семьей, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 23:09 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова в социальных сетях показала, как отдыхает ее семья, сообщает Zakon.kz.

Ролик она опубликовала в Instagram.

"Жизнь прекрасна", – подписала пост режиссер.

Подписчики в комментариях восхитились семейным счастьем Алагузовой:

– Сами себе создали счастье, какое же это счастье!

– Красивая семья.

– Какую чудесную жизнь ты создала, Баян. Молодец.

– Как это прекрасно. Самое главное – здоровье малышек! А как рады родители! Ведь это самое главное. Счастья вам и вашей семье.

Ранее Баян Алагузова показала, как отдыхает с маленькими дочерями.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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