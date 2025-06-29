Какое же это счастье: казахстанцы восхитились жизнью Баян Алагузовой
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова в социальных сетях показала, как отдыхает ее семья, сообщает Zakon.kz.
Ролик она опубликовала в Instagram.
"Жизнь прекрасна", – подписала пост режиссер.
Подписчики в комментариях восхитились семейным счастьем Алагузовой:
– Сами себе создали счастье, какое же это счастье!
– Красивая семья.
– Какую чудесную жизнь ты создала, Баян. Молодец.
– Как это прекрасно. Самое главное – здоровье малышек! А как рады родители! Ведь это самое главное. Счастья вам и вашей семье.
Ранее Баян Алагузова показала, как отдыхает с маленькими дочерями.
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