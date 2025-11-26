Родились с золотой ложкой: семейные снимки Баян Алагузовой из Таиланда обсуждает Казнет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова показала поклонникам, как с супругом Турсенгали и дочерями Алисой и Алмой отдыхает в Таиланде, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram.
"Наши тайские будни", – подписала пост продюсер.
Подписчики порадовались за маленьких девочек и пожелали семье здоровья:
– Какая радость, мир с ними открывается заново. Маленькие ангелочки!
– Сладкие малышки!
– Дети растут очень быстро, а чужие вдвойне! Вроде бы вчера же родились уже топают. Здоровья вам и сил поднять их на ноги.
– Девочки, которые родились с золотой ложкой.
Ранее Алагузова разместила в Instagram трогательный снимок со своими дочерями Алисой и Алмой.
