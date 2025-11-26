#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Родились с золотой ложкой: семейные снимки Баян Алагузовой из Таиланда обсуждает Казнет

Баян Алагузова порадовала поклонников новыми семейными фотографиями, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 22:46 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова показала поклонникам, как с супругом Турсенгали и дочерями Алисой и Алмой отдыхает в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Наши тайские будни", – подписала пост продюсер.

Подписчики порадовались за маленьких девочек и пожелали семье здоровья:

– Какая радость, мир с ними открывается заново. Маленькие ангелочки!

– Сладкие малышки!

– Дети растут очень быстро, а чужие вдвойне! Вроде бы вчера же родились уже топают. Здоровья вам и сил поднять их на ноги.

– Девочки, которые родились с золотой ложкой.

Ранее Алагузова разместила в Instagram трогательный снимок со своими дочерями Алисой и Алмой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
