Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре-шоу в "интересном положении"

Российская актриса Агата Муцениеце ждет третьего ребенка, но "интересное положение" не помешало ей появиться на сцене эротического шоу. Его фотофрагментами она поделилась в своих соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В 2023-2024 годах Агата Муцениеце выступала на сцене кабаре-театра Crave и была его лицом. Тогда она пришла на место Екатерины Варнавы. В шоу актриса выступала в откровенных сияющих нарядах, из-за чего сталкивалась с волной негатива.

<br>

Некоторые источники также утверждали, что ее сын Тимофей подвергался буллингу в школе из-за деятельности и откровенных снимков мамы. Это также стало аргументом в пользу Павла Прилучного в вопросе их развода и решения об опеке над мальчиком.

На какое-то время артистка перестала выступать в театре, но теперь эффектно вернулась на его сцену на восьмом месяце беременности.

Звезда "Закрытой школы" ждет третьего ребенка от нового мужа Петра Дранги. Слухи об их романе появились еще в декабре прошлого года.

