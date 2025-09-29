Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре-шоу в "интересном положении"
В 2023-2024 годах Агата Муцениеце выступала на сцене кабаре-театра Crave и была его лицом. Тогда она пришла на место Екатерины Варнавы. В шоу актриса выступала в откровенных сияющих нарядах, из-за чего сталкивалась с волной негатива.
Некоторые источники также утверждали, что ее сын Тимофей подвергался буллингу в школе из-за деятельности и откровенных снимков мамы. Это также стало аргументом в пользу Павла Прилучного в вопросе их развода и решения об опеке над мальчиком.
На какое-то время артистка перестала выступать в театре, но теперь эффектно вернулась на его сцену на восьмом месяце беременности.
Звезда "Закрытой школы" ждет третьего ребенка от нового мужа Петра Дранги. Слухи об их романе появились еще в декабре прошлого года.
Ранее мы писали о том, что Миранда Пристли и Анна Винтур встретились на шоу Dolce & Gabbana.