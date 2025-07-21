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Культура и шоу-бизнес

Агата Муцениеце с мужем узнали пол будущего ребенка

Актриса, блогер, муж, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 06:30 Фото: Instagram/agataagata
Российская актриса Агата Муцениеце и ее муж – Пётр Дранга узнали пол своего будущего ребенка. У звездной пары, которая обещает скоро пожениться, роды назначены на осень, сообщает Zakon.kz.

В духе времени пара знаменитостей решила узнать пол будущего ребенка с помощью гендер-пати. Ростовые мишки показали, что у Агаты родится дочь.

После этой новости Агата продемонстрировала сильное удивление и одновременно – радость.

Фото: Instagram/agataagata

Радостное семейное событие произошло на фоне конфликта российской актрисы с бывшим мужем Павлом Прилучным.

В 2020 году пара развелась. Мирно разойтись не получилось. Причиной стали постоянные скандалы и ссоры. По последним данным, из-за этого Агата сейчас редко видится с сыном Тимофеем, который живет с отцом и его новой избранницей.

Ранее средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой очаровала аудиторию выходом в свет. 16-летняя Алау отправилась на блогерскую вечеринку и опубликовала ряд снимков и видео с гламурного мероприятия.

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Аксинья Титова
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