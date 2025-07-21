Агата Муцениеце с мужем узнали пол будущего ребенка
В духе времени пара знаменитостей решила узнать пол будущего ребенка с помощью гендер-пати. Ростовые мишки показали, что у Агаты родится дочь.
После этой новости Агата продемонстрировала сильное удивление и одновременно – радость.
Фото: Instagram/agataagata
Радостное семейное событие произошло на фоне конфликта российской актрисы с бывшим мужем Павлом Прилучным.
В 2020 году пара развелась. Мирно разойтись не получилось. Причиной стали постоянные скандалы и ссоры. По последним данным, из-за этого Агата сейчас редко видится с сыном Тимофеем, который живет с отцом и его новой избранницей.
Ранее средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой очаровала аудиторию выходом в свет. 16-летняя Алау отправилась на блогерскую вечеринку и опубликовала ряд снимков и видео с гламурного мероприятия.