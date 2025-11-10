#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Агата Муцениеце поразила поклонников беременной фотосессией

Российская актриса, фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 06:55 Фото: Instagram/agataagata
На странице российской актрисы Агаты Муцениеце появилась серия снимков, на которых она позирует на поздних сроках беременности, сообщает Zakon.kz.

Знаменитость предстала перед подписчиками в двух образах: в белой шубе и бежевом топе.

Для второго образа Агата распустила волосы. Она переоделась в джинсы и осталась в повседневном топе. Чтобы подчеркнуть второй образ Агата взяла газету, на которой написано "baby is coming soon".

Пост с беременными фото Муцениеце подписала так:

"Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой, спасибо за все – жизнь!".

В комментариях поклонники напомнили, что недавно Агату обвиняли в накладном животе. На эти слухи Агата Муцениеце отреагировала с юмором и даже нашла в этом комплимент.

Ранее дочки Баян Алагузовой растопили сердца подписчиков новым видео.

Аксинья Титова
