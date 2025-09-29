#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Культура и шоу-бизнес

Рэпер Мот удивил своих фанатов

певец Матвей Мельников, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 20:37 Фото: instagram/mmott23
Матвей Мельников в преддверии выхода нового трека запустил интерактивный сайт в стиле Windows XP, сообщает Zakon.kz.

Об этом певец рассказал на своей странице в Instagram. Пока другие выкладывают сниппеты в сторис, автор популярных песен про любовь решил сыграть по-своему.

Вся концепция – метафора того, как поколение, выросшее между проводами и Wi-Fi, постепенно потеряло ориентиры в реальности. Все оформление сайта выглядит эстетично и складывается ощущение: будто ты снова сидишь за старым компьютером, но уже с новым уровнем одиночества.

На сайте есть интересные вкладки:

  • Сниппет трека "одинок.Net";
  • Видеопослание от Мота;
  • Возможность сделать совместное ИИ-фото с артистом;
  • Обои в стиле винтажных заставок;
  • Пасхалки и цитаты для внимательных.

И все это не ради лайков, а чтобы напомнить, что даже в мире, полном диалоговых окон, мы все равно часто остаемся наедине с собой.

"Мы вечно где-то между "цифровым детоксом" и "вас добавили в новый чат", между "тройным даббл ю" и нейронкой, между "контентом" и настоящей жизнью. Да, мы – это целое "поколение, потерявшееся в Интернетиках", засыпающее в объятиях виртуальных сетей, где каждый одинок по-своему. Но эта музыка для того, чтобы объединять. Эта песня – для того, чтобы почувствовать свою "неодинокость". Вот такая вот она у нас, блин, эта "онлайн" эстетика",  – пишет Мот.

Ранее мы сообщали, что Алика Смехова призналась в любви к Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
17:39, Сегодня
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
"Всегда с трепетом": Алика Смехова призналась в любви к Алматы
15:34, Сегодня
"Всегда с трепетом": Алика Смехова призналась в любви к Алматы
Поезд LRT поехал в Астане – новое видео и подробности испытаний
14:45, Сегодня
Поезд LRT поехал в Астане – новое видео и подробности испытаний
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: