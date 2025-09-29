Рэпер Мот удивил своих фанатов
Фото: instagram/mmott23
Матвей Мельников в преддверии выхода нового трека запустил интерактивный сайт в стиле Windows XP, сообщает Zakon.kz.
Об этом певец рассказал на своей странице в Instagram. Пока другие выкладывают сниппеты в сторис, автор популярных песен про любовь решил сыграть по-своему.
Вся концепция – метафора того, как поколение, выросшее между проводами и Wi-Fi, постепенно потеряло ориентиры в реальности. Все оформление сайта выглядит эстетично и складывается ощущение: будто ты снова сидишь за старым компьютером, но уже с новым уровнем одиночества.
На сайте есть интересные вкладки:
- Сниппет трека "одинок.Net";
- Видеопослание от Мота;
- Возможность сделать совместное ИИ-фото с артистом;
- Обои в стиле винтажных заставок;
- Пасхалки и цитаты для внимательных.
И все это не ради лайков, а чтобы напомнить, что даже в мире, полном диалоговых окон, мы все равно часто остаемся наедине с собой.
"Мы вечно где-то между "цифровым детоксом" и "вас добавили в новый чат", между "тройным даббл ю" и нейронкой, между "контентом" и настоящей жизнью. Да, мы – это целое "поколение, потерявшееся в Интернетиках", засыпающее в объятиях виртуальных сетей, где каждый одинок по-своему. Но эта музыка для того, чтобы объединять. Эта песня – для того, чтобы почувствовать свою "неодинокость". Вот такая вот она у нас, блин, эта "онлайн" эстетика", – пишет Мот.
Ранее мы сообщали, что Алика Смехова призналась в любви к Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript