"Всегда с трепетом": Алика Смехова призналась в любви к Алматы

Заслуженная артистка России Алика Смехова с концертом выступила на сцене филармонии им. Жамбыла в Алматы. Перед музыкальным мероприятием актриса с племянником и друзьями отправилась на Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая показала, как прошел их день в горах, и поделилась впечатлениями.

"Прекрасный день с моим талантливым племянником на Шымбулаке! Всегда с трепетом приезжаю в любимый город Алматы, где я начинала свою кинокарьеру. Были на Медеу и поднялись дальше в горы. Как здорово, когда каждый день наполнен". Алика Смехова

Стоит отметить, что для Смеховой вечер в Алматы особенно значимый. Так как именно в Казахстане начинался ее творческий путь. В конце 1980-х годов она исполнила главные роли в фильмах "Женщина дня" (1989) и "Клещ" (1990), съемки которых проходили в Алматы.

После выступления Смехова обратилась к поклонникам:

"Спасибо, Алматы! Спасибо, дорогие зрители, за теплый прием. Мы счастливы были провести этот волшебный вечер с вами".

Пользователи Казнета выразили восхищение и попросили актрису почаще приезжать в Казахстан.

Ранее казахстанский актер Даурен Айдаркулов решил поделиться счастьем и объявил о своей третьей свадьбе. Правда, аудитория шоумена вместо поздравлений отреагировала критикой и многочисленными укорами.