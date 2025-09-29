#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Культура и шоу-бизнес

"Всегда с трепетом": Алика Смехова призналась в любви к Алматы

Алика Смехова, знаменитость, выступление актрисы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 15:34 Фото: Instagram/alika_smekhova
Заслуженная артистка России Алика Смехова с концертом выступила на сцене филармонии им. Жамбыла в Алматы. Перед музыкальным мероприятием актриса с племянником и друзьями отправилась на Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая показала, как прошел их день в горах, и поделилась впечатлениями.

"Прекрасный день с моим талантливым племянником на Шымбулаке! Всегда с трепетом приезжаю в любимый город Алматы, где я начинала свою кинокарьеру. Были на Медеу и поднялись дальше в горы. Как здорово, когда каждый день наполнен". Алика Смехова

Стоит отметить, что для Смеховой вечер в Алматы особенно значимый. Так как именно в Казахстане начинался ее творческий путь. В конце 1980-х годов она исполнила главные роли в фильмах "Женщина дня" (1989) и "Клещ" (1990), съемки которых проходили в Алматы.

После выступления Смехова обратилась к поклонникам:

"Спасибо, Алматы! Спасибо, дорогие зрители, за теплый прием. Мы счастливы были провести этот волшебный вечер с вами".

Пользователи Казнета выразили восхищение и попросили актрису почаще приезжать в Казахстан.

Ранее казахстанский актер Даурен Айдаркулов решил поделиться счастьем и объявил о своей третьей свадьбе. Правда, аудитория шоумена вместо поздравлений отреагировала критикой и многочисленными укорами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Поезд LRT поехал в Астане – новое видео и подробности испытаний
14:45, Сегодня
Поезд LRT поехал в Астане – новое видео и подробности испытаний
"Не застряньте в пробке!": бурная реакция болельщиков в соцсетях на приезд "Реала" в Алматы
12:52, Сегодня
"Не застряньте в пробке!": бурная реакция болельщиков в соцсетях на приезд "Реала" в Алматы
"Не опять, а снова": Казнет обрушился с критикой на Даурена Айдаркулова за третью свадьбу
11:09, Сегодня
"Не опять, а снова": Казнет обрушился с критикой на Даурена Айдаркулова за третью свадьбу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: