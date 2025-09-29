Казахстанский певец устроил пьяный дебош на борту самолета

Во время рейса из Алматы в Атырау известный певец Бейбит Корган, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, громко выражался нецензурной бранью и игнорировал законные требования экипажа, сообщает Zakon.kz.

По прибытии в аэропорт Атырау его задержали сотрудники линейного отдела транспортной полиции. В ведомстве отметили, что артист оказал сопротивление и не подчинился законным требованиям сотрудников.

"Закон един для всех. Независимо от популярности и статуса каждый нарушитель несет ответственность в соответствии с законодательством", – подчеркнули в транспортной полиции.

Суд признал Бейбита Коргана виновным в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию полицейского. Ему назначен административный штраф в размере 196 тысяч тенге.

А ранее рэпер Мот удивил своих фанатов.

