71-летний Крутой и 73-летняя Аллегрова сорвали овации, исполнив хит "Незаконченный роман"

Российский композитор Игорь Крутой и эстрадная певица Ирина Аллегрова сорвали овации на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Они исполнили хит "Незаконченный роман", сообщает Zakon.kz.

Видео дуэта 71-летнего Крутого и 73-летней Аллегровой опубликовали сегодня на странице конкурса в Instagram.

"Трогательный дуэт Ирины Аллегровой и Игоря Крутого с песней "Незаконченный роман"! Полную версию торжественной церемонии закрытия фестиваля "Новая волна 2025" смотрите 30 августа в 21:00 на телеканале Россия 1", – говорится в описании ролика 27 августа 2025 года.

Поклонники Игоря Яковлевича и Ирины Александровны осыпали своих кумиров восторженными комплиментами:

"Любимая песня".

"Лучшие! Обожаю эту песню".

"Обожаю эту песню с детства".

"Аааа, я так ждала Ирину Аллегрову".

"Ой, Господи, какие они красивые и крутые".

"Так приятно слышать живой звук! Надоела фанера кругом…"

"Все прекрасно выглядят, дуэт просто огонь, песня моя любимая".

"Спасибо! Пять минут на "Новой волне" – с волнами по жизни прошлась. Вам здоровья и долгих лет".

Ранее сообщалось, что фурор на "Новой волне" произвел 76-летний Валерий Леонтьев.