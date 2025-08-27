#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

71-летний Крутой и 73-летняя Аллегрова сорвали овации, исполнив хит "Незаконченный роман"

российский композитор и продюсер Игорь Крутой, эстрадная певица Ирина Аллегрова, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 18:10 Фото: Instagram/newwave_official
Российский композитор Игорь Крутой и эстрадная певица Ирина Аллегрова сорвали овации на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Они исполнили хит "Незаконченный роман", сообщает Zakon.kz.

Видео дуэта 71-летнего Крутого и 73-летней Аллегровой опубликовали сегодня на странице конкурса в Instagram.

"Трогательный дуэт Ирины Аллегровой и Игоря Крутого с песней "Незаконченный роман"! Полную версию торжественной церемонии закрытия фестиваля "Новая волна 2025" смотрите 30 августа в 21:00 на телеканале Россия 1", – говорится в описании ролика 27 августа 2025 года.

Поклонники Игоря Яковлевича и Ирины Александровны осыпали своих кумиров восторженными комплиментами:

  • "Любимая песня".
  • "Лучшие! Обожаю эту песню".
  • "Обожаю эту песню с детства".
  • "Аааа, я так ждала Ирину Аллегрову".
  • "Ой, Господи, какие они красивые и крутые".
  • "Так приятно слышать живой звук! Надоела фанера кругом…"
  • "Все прекрасно выглядят, дуэт просто огонь, песня моя любимая".
  • "Спасибо! Пять минут на "Новой волне" – с волнами по жизни прошлась. Вам здоровья и долгих лет".

Казахстанцы "атаковали" Игоря Крутого после триумфа соотечественника на "Новой волне"

Ранее сообщалось, что фурор на "Новой волне" произвел 76-летний Валерий Леонтьев.

