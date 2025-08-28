#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене

Фото: Telegram/dibrovapolina
После 16 лет брака 65-летний ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров разводится с 36-летней Полиной Дибровой. Причиной тому стали слухи об измене Дибровой с женатым мужчиной. Впрочем, модель не согласна с обвинениями и верит, что восторжествует правда, сообщает Zakon.kz.

Известно, что для Диброва это уже четвертый брак. Пара поженилась в 2009 году. Шоумен начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет. Однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18 лет. У пары есть трое сыновей.

Слухи о расставании знаменитостей появились еще в середине лета. Если Дибров продолжает хранить молчание, то его пока еще молодая супруга активно оправдывается перед аудиторией.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 14:05
65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой спустя 16 лет

После обрушившейся критики из-за того, что она увела отца шестерых детей, Диброва ответила на самые частые вопросы, поступающие от общественности.

По ее словам, Дмитрий Дибров узнал об отношениях сразу:

"Когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может".

Также она заявляет, что супруга ее любовника знала о происходящем.

"Мы приняли решение соединиться после того, как Роман объявил Елене о разводе", – добавила Диброва.

Уже 28 августа мама трех сыновей в своем Telegram-канале поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

"Спасибо моим близким и друзьям за поддержку в этот трудный для меня момент. Никогда не думала, что окажусь в центре такого колоссального давления и совершенно искусственно созданного вокруг меня скандала. Мое отношение ко всему происходящему простое и четкое: я выбрала трудный путь правды и буду бороться за то, во что верю. Главное для меня сейчас, как и всегда в жизни, – мои дети и их спокойствие".Полина Диброва

В продолжении она уточнила, что не собирается участвовать в грязной публичной игре, в которую ее пытаются втянуть.

"Не собираюсь комментировать происходящее. Прошу всех уважать личное пространство меня и моих детей. Придет время, и правда обязательно победит".Полина Диброва

Ранее мы рассказывали, что российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил аудитории печальную новость: не стало его любимого пса по кличке Хари. Как известно, питомец скончался, не дождавшись хозяина с гастролей.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
