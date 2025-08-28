Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
Известно, что для Диброва это уже четвертый брак. Пара поженилась в 2009 году. Шоумен начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет. Однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18 лет. У пары есть трое сыновей.
Слухи о расставании знаменитостей появились еще в середине лета. Если Дибров продолжает хранить молчание, то его пока еще молодая супруга активно оправдывается перед аудиторией.
Материал по теме
После обрушившейся критики из-за того, что она увела отца шестерых детей, Диброва ответила на самые частые вопросы, поступающие от общественности.
По ее словам, Дмитрий Дибров узнал об отношениях сразу:
"Когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может".
Также она заявляет, что супруга ее любовника знала о происходящем.
"Мы приняли решение соединиться после того, как Роман объявил Елене о разводе", – добавила Диброва.
Уже 28 августа мама трех сыновей в своем Telegram-канале поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
"Спасибо моим близким и друзьям за поддержку в этот трудный для меня момент. Никогда не думала, что окажусь в центре такого колоссального давления и совершенно искусственно созданного вокруг меня скандала. Мое отношение ко всему происходящему простое и четкое: я выбрала трудный путь правды и буду бороться за то, во что верю. Главное для меня сейчас, как и всегда в жизни, – мои дети и их спокойствие".Полина Диброва
В продолжении она уточнила, что не собирается участвовать в грязной публичной игре, в которую ее пытаются втянуть.
"Не собираюсь комментировать происходящее. Прошу всех уважать личное пространство меня и моих детей. Придет время, и правда обязательно победит".Полина Диброва
Ранее мы рассказывали, что российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил аудитории печальную новость: не стало его любимого пса по кличке Хари. Как известно, питомец скончался, не дождавшись хозяина с гастролей.