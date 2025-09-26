Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись после 16 лет брака

25 сентября Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись в суде, сообщает Zakon.kz.

Заседание состоялось в Судебном участке № 163 Одинцовского района Московской области. Ни телеведущий, ни его супруга лично не присутствовали. Их интересы представляли адвокаты.

"Суд официально расторг брак Дмитрия и Полины Дибровых. Развод прошел тихо и мирно на зависть многим", – написал адвокат ведущего Александр Добровинский в своем Telegram-канале.

Дибров и его молодая теперь уже экс-супруга сыграли свадьбу в 2009 году. Он начал ухаживать за девушкой, когда ей было всего 17 лет. У семейной пары родились трое сыновей: 16-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья.

Фото: Instagram/polinadibrova

О том, что Полина Диброва подала на развод, Добровинский рассказал 20 августа. По словам адвоката, у пары урегулированы все имущественные вопросы, детей они будут воспитывать совместно.

Всего Дибров был женат четыре раза. Первая супруга телеведущего – Эльмира Диброва, он состоял с ней в браке с 1983 по 1986 год. У пары родился сын Денис. Вторая супруга – Ольга Диброва, пара прожила вместе семь лет. Третьей женой Диброва стала Александра, внучка отчима Диброва Николая Шевченко. Брак длился с марта 2008 года по январь 2009 года.

Интернет-пользователи убеждены, что старшей дочери Тимати нужна мама.