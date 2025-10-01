Больше не блондинка: Памела Андерсон стала звездой Недели моды в Париже
Канадская и американская актриса доказала, чтобы стать главной героиней Парижской недели моды, необязательно посещать подиумные показы. Все благодаря ее радикальной смене имиджа. Памела распрощалась с фирменным блондом, представив публике дерзкое рыжее каре с рваными прядями и лохматой челкой. Фотографии моментально разлетелись по соцсетям.
Так в новом имидже она была замечена на одной из вечеринок.
Pamela Anderson just debuted a fiery auburn bixie – proving short hair is elegant at any age https://t.co/4ripUSerhw— BazaarUK (@BazaarUK) October 1, 2025
Также актрису увидели во время прогулки по Парижу. На уличных снимках секс-символ 90-х дополнила образ черными солнцезащитными очками овальной формы.
i’m never going to shut up about pam’s new hair color and cut aaAHHHHH pic.twitter.com/ZmIdPMjv7U— 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑒 • (@sweetpamelaaa) September 30, 2025
В комментариях предположили, что новая прическа – это не просто эксперимент, а подготовка к предстоящим съемкам в фильме. Однако поклонники Андерсон верят, что это просто личное решение актрисы.
