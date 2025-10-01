#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Больше не блондинка: Памела Андерсон стала звездой Недели моды в Париже

Памела Андерсон больше не блондинка, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 03:44 Фото: Instagram/pamelaanderson
58-летняя звезда сериала "Спасатели Малибу", известная благодаря образу блондинки, появилась в Париже с кардинально новой прической, сообщает Zakon.kz.

Канадская и американская актриса доказала, чтобы стать главной героиней Парижской недели моды, необязательно посещать подиумные показы. Все благодаря ее радикальной смене имиджа. Памела распрощалась с фирменным блондом, представив публике дерзкое рыжее каре с рваными прядями и лохматой челкой. Фотографии моментально разлетелись по соцсетям.

Так в новом имидже она была замечена на одной из вечеринок.

Также актрису увидели во время прогулки по Парижу. На уличных снимках секс-символ 90-х дополнила образ черными солнцезащитными очками овальной формы.

В комментариях предположили, что новая прическа – это не просто эксперимент, а подготовка к предстоящим съемкам в фильме. Однако поклонники Андерсон верят, что это просто личное решение актрисы.

Звезда "Пятого элемента" Гэри Олдман получил рыцарское звание от принца Уильяма.

Фото Алия Абди
Алия Абди
