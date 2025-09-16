"Гусарские жакеты и мундиры врываются в модную повестку": стилист дал совет мужчинам
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов призвал носить гусарские жакеты и мундиры, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"С легкой подачи Джонатана Андерсона гусарские доломаны врываются в модную повестку! Советую сочетать этот объект желания с широкими расслабленными джинсами, чиносами, трениками, шароварами или капри. В мужской гардероб гусарский доломан, мундир тоже впишется с блеском!" – написал Рогов.
Ранее стилист поделился модным наблюдением и оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке.
