Культура и шоу-бизнес

"Гусарские жакеты и мундиры врываются в модную повестку": стилист дал совет мужчинам

Александр Рогов дал ряд советов для мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 00:46
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов призвал носить гусарские жакеты и мундиры, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"С легкой подачи Джонатана Андерсона гусарские доломаны врываются в модную повестку! Советую сочетать этот объект желания с широкими расслабленными джинсами, чиносами, трениками, шароварами или капри. В мужской гардероб гусарский доломан, мундир тоже впишется с блеском!" – написал Рогов.

Ранее стилист поделился модным наблюдением и оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке.

Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: