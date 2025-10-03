#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Женился 23-летний сын Михаила Круга

сын Михаила Круга Александр с женой Ульяной, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 14:15 Фото: Instagram/alexanderkkrug
23-летний Александр Круг – сын легендарного российского шансонье Михаила Круга – женился на своей возлюбленной, которую встретил на телевизионном шоу "Давай поженимся!", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram Александра.

"Мы поженились! 23 года. Я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым. Если человек влюбился – он готов делать все для этого человека. Стать для него всем. Мы решились на прекрасный шаг – создать свою собственную семью. Помогать и нести ответственность друг за друга. Мы самые счастливые друг с другом и хотим нести все это в люди", – написал сын Круга накануне, 2 октября 2025 года.

Он также призвал своих поклонников влюбляться и делать сумасшедшие поступки ради второй половинки.

"Теперь наша семья начинается. Начинается род Кругов! И начинается он именно с нас! Ульяна Круг – звучит гордо. Уверен, у нас все впереди и все скоро о нас услышите еще больше! PS. Информация о свадьбе будет скоро" – заключил Александр.

Фолловеры осыпали молодоженов поздравлениями и теплыми пожеланиями:

  • "Молодцы!"
  • "Вы так похожи внешне друг на друга, это отличный знак".
  • "Очень красивая девушка! Вместе шикарно смотритесь. Счастья вам".
  • "Ульяна Круг – как красиво звучит, действительно! Очень красивые вместе! Счастья вам".
  • "Саша, от всей души поздравляю вас с Ульяной с очень важным событием. И вот, чтобы рука об руку и до "золотой".
  • "Ребята, от всей души поздравляю, очень ждала эти фотографии! Будьте счастливы и пронесите эти слова в посте сквозь всю жизнь, нет ничего важнее семьи!"

О том, что Александр Круг выбрал невесту на телепередаче "Давай поженимся!", стало известно в январе текущего года. Из трех претенденток выбор сына легендарного шансонье пал на третью девушку по имени Ульяна. Буквально через полгода в Таиланде избранница Александра получила от него то самое заветное предложение руки и сердца.

Ранее мы писали, что Прохор Шаляпин публично поссорился с молодой супругой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
