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Культура и шоу-бизнес

77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на девушке младше его почти на 30 лет

Михаил Шуфутинский, певец, свадьба, артисты , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 20:07 Фото: Instagram/mikhail.shufutinsky
77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на Светлане Юразовой, которая младше его почти на 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет KP.RU.

Согласно информации, пара состоит в отношениях уже несколько лет. На церемонии вручения национальной музыкальной премии "Виктория" журналисты заметили у Шуфутинского и его избранницы обручальные кольца. "Это бриллианты, кольца делались на заказ", – сообщил певец.

Когда журналисты поинтересовались, где состоялась свадьба, Шуфутинский ответил, что это остается секретом. "Я не люблю делиться личными подробностями, главное – мы счастливы", – добавил артист.

Ранее сообщалось, что Николаев, Шуфутинский и Крутой триумфально вернулись к "Третьему сентября". 

Айсулу Омарова
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