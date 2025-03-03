77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на девушке младше его почти на 30 лет

77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на Светлане Юразовой, которая младше его почти на 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет KP.RU.

Согласно информации, пара состоит в отношениях уже несколько лет. На церемонии вручения национальной музыкальной премии "Виктория" журналисты заметили у Шуфутинского и его избранницы обручальные кольца. "Это бриллианты, кольца делались на заказ", – сообщил певец.

Когда журналисты поинтересовались, где состоялась свадьба, Шуфутинский ответил, что это остается секретом. "Я не люблю делиться личными подробностями, главное – мы счастливы", – добавил артист.

Ранее сообщалось, что Николаев, Шуфутинский и Крутой триумфально вернулись к "Третьему сентября".

