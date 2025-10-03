Прохор Шаляпин публично поссорился с молодой супругой

Российский певец Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина станут новыми героями реалити "Ставка на любовь" на канале "Пятница!" В первый же день их отношения подверглись серьезным испытаниям, сообщает Zakon.kz.

Прохор Шаляпин – известный ценитель экзотических курортов и охотно согласился сниматься на Бали. Артист признался, что таким образом хотел сэкономить на свадебном путешествии. Минувшим летом Прохор вслепую обменялся кольцами с кондитером Ольгой Вашуриной.

Музыканту понравились комфортные условия реалити, где пары живут на виллах. На проекте исполнитель легко подружился с его участницами и громко смеялся в компании 32-летней Карины Нигай. Это разозлило его супругу.

"Прохор, к тебе есть претензии… Ты можешь жамкать кого угодно, обниматься, зажиматься со всеми подряд, а я должна сидеть и молчать? Мы зашли вдвоем, а ты эдакая звезда в зените – сразу со всеми обниматься и целоваться. А обо мне не подумал даже… Что нужно меня представить, например", – высказала Ольга Шаляпину.

Ревность Вашуриной поразила артиста, ведь скандал разразился на фоне отдыха.

"Какая-то коммунальная квартира на кухне перед рабочим днем… Я не понимаю, какие вещи тебе неприятны, я здесь как инфузория-туфелька, приехал сюда не нервы тратить, а принимать солнечные ванны. Ольга, давай запишу тебя к хорошему психиатру. Мы не в том возрасте, чтобы устраивать такие концерты. Ты для меня семечко – я общался с женщинами, которые тебя старше в два раза. А твое поведение воспринимаю как детский сад", – ответил звезда.

Это не первая ссора супругов. Шаляпин уже доводил избранницу до слез, когда та хотела увлечь разделить с ним любовь к кулинарии и пригласила на рынок.

