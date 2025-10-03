#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
546.96
642.73
6.7
Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин публично поссорился с молодой супругой

Свадьба Прохора Шаляпина, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 06:21 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина станут новыми героями реалити "Ставка на любовь" на канале "Пятница!" В первый же день их отношения подверглись серьезным испытаниям, сообщает Zakon.kz.

Прохор Шаляпин – известный ценитель экзотических курортов и охотно согласился сниматься на Бали. Артист признался, что таким образом хотел сэкономить на свадебном путешествии. Минувшим летом Прохор вслепую обменялся кольцами с кондитером Ольгой Вашуриной.

Музыканту понравились комфортные условия реалити, где пары живут на виллах. На проекте исполнитель легко подружился с его участницами и громко смеялся в компании 32-летней Карины Нигай. Это разозлило его супругу.

"Прохор, к тебе есть претензии… Ты можешь жамкать кого угодно, обниматься, зажиматься со всеми подряд, а я должна сидеть и молчать? Мы зашли вдвоем, а ты эдакая звезда в зените – сразу со всеми обниматься и целоваться. А обо мне не подумал даже… Что нужно меня представить, например", – высказала Ольга Шаляпину.

Ревность Вашуриной поразила артиста, ведь скандал разразился на фоне отдыха.

"Какая-то коммунальная квартира на кухне перед рабочим днем… Я не понимаю, какие вещи тебе неприятны, я здесь как инфузория-туфелька, приехал сюда не нервы тратить, а принимать солнечные ванны. Ольга, давай запишу тебя к хорошему психиатру. Мы не в том возрасте, чтобы устраивать такие концерты. Ты для меня семечко – я общался с женщинами, которые тебя старше в два раза. А твое поведение воспринимаю как детский сад", – ответил звезда.

Это не первая ссора супругов. Шаляпин уже доводил избранницу до слез, когда та хотела увлечь разделить с ним любовь к кулинарии и пригласила на рынок.

Ранее народная артистка Казахстана Макпал Жунусова объяснила, почему так и не вышла замуж после смерти мужа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Выступление лучшей теннисистки Казахстана обернулось провалом в Пекине
02:59, 03 октября 2025
Выступление лучшей теннисистки Казахстана обернулось провалом в Пекине
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
21:23, 02 октября 2025
"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры
17:42, 02 октября 2025
История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: