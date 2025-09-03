Михаил Ефремов развелся с пятой женой после 23 лет брака
Фото: flickr/Roman Boldyrev
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, освободившийся из колонии весной по условно-досрочному освобождению (УДО), уже осенью официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака, сообщает Zakon.kz.
Теперь, согласно данным Telegram-канала Shot, бывшим супругам предстоит раздел имущества.
Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У них трое общих детей.
По информации источника, близкого к паре, "фактически семья разорвала отношения несколько месяцев назад".
Причиной разрыва стали постоянные конфликты и "свидание в исправительной колонии с любовницей Дарьей Белоусовой", которое стало последней точкой в отношениях.
Летом 2020 года Ефремов спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к семи с половиной годам колонии. Отсидев чуть больше половины назначенного срока, он вышел на свободу.
