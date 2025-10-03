35-летняя Ида Галич составила завещание

Российская телеведущая и блогер Ида Галич призналась в эфире своего шоу, что у нее уже есть нотариально оформленное завещание, сообщает Zakon.kz.

После выхода программы ее высказывание стали активно обсуждать в социальных сетях. Тогда она в Telegram-канале все объяснила и уточнила, что документ был составлен до второй беременности.

"У меня правда есть нотариально заверенное завещание. Там еще нет малышки, ибо составлялось оно до второй беременности. Говорится в документе о том, кто будет распоряжаться моим имуществом до совершеннолетия Леончика". Ида Галич

По ее словам, в этом нет мистического подтекста.

"Наоборот, элемент некого контроля для расслабления", – подытожила она.

28 июля 2025 года Галич родила дочь от бизнесмена Олега Ледвича. У знаменитости также есть пятилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.