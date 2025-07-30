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Культура и шоу-бизнес

35-летняя Ида Галич стала мамой второй раз

бизнесмен Олег Ледвич, блогер Ида Галич, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:53 Фото: Instagram/galichida
В семье известного российского блогера, телеведущей, бизнесвумен Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича произошло радостное событие – родилась их дочь, сообщает Zakon.kz.

Об этом счастливая Ида сообщила сегодня, 30 июля 2025 года, в своем Telegram-канале.

"Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем... Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась. Пролистывая фотокарточки, просто не верю своим глазам. Тут я, мой любимый и совершенно новый человек, на дне рождения которого мы побывали. Если бы не адская боль, которую я испытывала на протяжении всего праздника, мероприятие можно было бы назвать классным. Но ради таких сладких маленьких котят, мы – женщины – готовы на все", – трогательно написала Галич.

Блогер отметила, что ей потребовалось ровно пять лет, чтобы вернуться в роддом.

"Добро пожаловать, малышка!" – добавила Ида.

Счастливая дважды мама уточнила, что их с Олегом дочь родилась в день рождения ее брата, 28 июля.

"Аланчик, это тебе и на день рождения! И на Новый год!", – заключила Галич, опубликовав кадры из роддома.

Фото: Telegram/nastyaaafed

Фото: Telegram/nastyaaafed

2 января 2025 года Ида Галич сообщила, что выходит замуж за бизнесмена Олега Ледвича. А уже 29 января она объявила о второй беременности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:53
Ида Галич резко отложила свадьбу из-за беременности

Позднее Ида показала, как ее сын Леон отреагировал на беременность. 23 февраля блогер рассказала, что исполнилась ее мечта – посетить Антарктиду, где она провела откровенную фотосессию. 26 февраля Галич раскрыла, что у них с возлюбленным будет девочка.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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