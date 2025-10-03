#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Культура и шоу-бизнес

Человек из близкого окружения Ким Кардашьян заказал ее убийство

человек из близкого окружения Ким Кардашьян заказал ее убийство, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 19:42 Фото: Instagram/kimkardashian
Американская телезвезда поделилась с публикой жутким секретом. По словам Ким, однажды ее едва не убили, сообщает Zakon.kz.

О своей чуть было не случившейся гибели бизнесвумен рассказала в трейлере очередного сезона реалити-шоу "The Kardashians".

Кардашьян утверждает, что в провалившемся покушении замешан человек из ее приближенных, однако имени преступника не называет. От беды ее спасли детективы, которые вовремя узнали о готовящемся зверстве и предупредили звезду. После чего Ким обратилась в полицию.

Любимица миллионов не единожды оказывалась в неприятных ситуациях. К примеру, в 2016 году ее ограбили пенсионеры, отняв в том числе обручальное кольцо – подарок ее тогдашнего мужа, рэпера Канье Уэста. Украшение венчал бриллиант весом почти 19 карат, стоящий миллионы долларов. Впрочем, спустя годы Кардашьян удалось восстановить справедливость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
"Развернется настоящий ад": Трамп выдвинул новый ультиматум ХАМАС
19:40, Сегодня
"Развернется настоящий ад": Трамп выдвинул новый ультиматум ХАМАС
Нельзя оцифровать хаос: искусственный интеллект надо внедрять искусно
19:38, Сегодня
Нельзя оцифровать хаос: искусственный интеллект надо внедрять искусно
В ЗКО по программе "Из города в село" переехали 149 семей
19:12, Сегодня
В ЗКО по программе "Из города в село" переехали 149 семей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: