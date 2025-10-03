Человек из близкого окружения Ким Кардашьян заказал ее убийство

Американская телезвезда поделилась с публикой жутким секретом. По словам Ким, однажды ее едва не убили, сообщает Zakon.kz.

О своей чуть было не случившейся гибели бизнесвумен рассказала в трейлере очередного сезона реалити-шоу "The Kardashians".

Кардашьян утверждает, что в провалившемся покушении замешан человек из ее приближенных, однако имени преступника не называет. От беды ее спасли детективы, которые вовремя узнали о готовящемся зверстве и предупредили звезду. После чего Ким обратилась в полицию.

Любимица миллионов не единожды оказывалась в неприятных ситуациях. К примеру, в 2016 году ее ограбили пенсионеры, отняв в том числе обручальное кольцо – подарок ее тогдашнего мужа, рэпера Канье Уэста. Украшение венчал бриллиант весом почти 19 карат, стоящий миллионы долларов. Впрочем, спустя годы Кардашьян удалось восстановить справедливость.