Пенсионеры, ограбившие Ким Кардашьян, предстанут перед судом

28 апреля 2025 года перед парижским судом предстанут члены банды пенсионеров, ограбившей американскую телезвезду Ким Кардашьян, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, ограбление произошло 3 октября 2016 года. Около двух часов ночи пятеро вооруженных мужчин собрались у здания, где знаменитость снимала квартиру на время поездки в Париж. Некоторые из них пришли пешком, другие – приехали на велосипедах. Всем пятерым было за 60 лет.

"Злоумышленники проникли в здание под видом сотрудников полиции и ворвались в квартиру. Ким Кардашьян была одна. Ее сестра Кортни, тоже приехавшая в Париж, еще не вернулась из ночного клуба. Телохранители ушли с ней, поэтому остановить похитителей было некому", – напоминает издание.

Пенсионеры связали Кардашьян и заклеили ей рот скотчем. Один из них наставил на нее пистолет и потребовал обручальное кольцо – подарок ее тогдашнего мужа, рэпера Канье Уэста. Украшение венчал бриллиант весом почти 19 карат, стоящий миллионы долларов.

Помимо кольца пенсионеры забрали и другие украшения, а затем бросили связанную знаменитость в туалете и скрылись.

"Пропали драгоценности на сумму около 10 миллионов евро, и найти их не удалось до сих пор. Ким Кардашьян получила обратно лишь драгоценный крест с бриллиантами, стоящий 30 тысяч евро. Случайный прохожий нашел его на тротуаре на следующее утро после ограбления", – пишет газета.

В участии и организации налета подозревают 12 человек. Самому старшему из них – 80 лет. Пенсионерами предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Ожидается, что суд будет продолжаться с 28 апреля до 23 мая.

Ранее Ким Кардашьян отреагировала на скандальные посты рэпера Канье Уэста о детях. 44-летняя американская телезвезда испытала "ужасные чувства" от того, что ее бывший муж назвал детей певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z умственно отсталыми.

