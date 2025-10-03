Олимпийская чемпионка с повышенным уровнем тестостерона устала от судов

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР завершила семилетний судебный процесс по делу о дискриминации, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка уже много лет не допускается к участию в соревнованиях World Athletics, поскольку ее естественный уровень тестостерона слишком высок. В апреле 2018 года World Athletics опубликовала новые правила, согласно которым для участия в состязаниях на дистанциях от 800 до 1500 м необходимый уровень тестостерона в крови спортсменок не должен превышать пяти наномоль на литр. В качестве главного аргумента организация привела тот факт, что женщины с повышенным уровнем мужского гормона являются более выносливыми и имеют преимущество перед соперницами.

По данным Associated Press, в июле 2023 года спортсменка выиграла дело в Европейском суде по правам человека, но теперь World Athletics выразила несогласие с этим решением. Адвокат Семени Патрик Брейчер сообщил, что они не будут возвращать ее апелляцию в Верховный суд Швейцарии, хотя это был возможный вариант и, как предполагали многие, следующий шаг Семени после решения Европейского суда по правам человека.

"Юридическое обращение Кастер было рассмотрено в высшей судебной инстанции с весьма успешным результатом и не будет рассматриваться далее в сложившихся обстоятельствах", – заявил Брейчер.

