Николь Кидман рассказала, как переживает развод после 19-летнего брака

Оскароносная актриса Николь Кидман впервые прокомментировала свое эмоциональное состояние после расставания с музыкантом Китом Урбаном, с которым она прожила почти два десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью Ариане Гранде для Interview Magazine.

"Я держусь", – сказала Кидман, отметив, что недавно вернулась в Нэшвилл, штат Теннесси, где семья проживала многие годы.

О разрыве пары стало известно в сентябре. СМИ сообщали, что супруги живут отдельно с начала лета. По словам источников, инициатором расставания стал Урбан, тогда как Кидман пыталась сохранить отношения. Позже появились слухи о том, что музыкант уже начал новые отношения с молодой исполнительницей.

