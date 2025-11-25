#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Культура и шоу-бизнес

Николь Кидман рассказала, как переживает развод после 19-летнего брака

Николь Кидман, развод, брак, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 19:47 Фото: Instagram/nicolekidman
Оскароносная актриса Николь Кидман впервые прокомментировала свое эмоциональное состояние после расставания с музыкантом Китом Урбаном, с которым она прожила почти два десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью Ариане Гранде для Interview Magazine.

"Я держусь", – сказала Кидман, отметив, что недавно вернулась в Нэшвилл, штат Теннесси, где семья проживала многие годы.

О разрыве пары стало известно в сентябре. СМИ сообщали, что супруги живут отдельно с начала лета. По словам источников, инициатором расставания стал Урбан, тогда как Кидман пыталась сохранить отношения. Позже появились слухи о том, что музыкант уже начал новые отношения с молодой исполнительницей.

Ранее Асель Садвакасова рассказала о тяжелой утрате в жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Николь Кидман поделилась секретом своего счастливого брака
15:28, 04 января 2025
Николь Кидман поделилась секретом своего счастливого брака
Николь Кидман впервые рассказала, как на нее повлиял развод с Томом Крузом
00:10, 01 июня 2024
Николь Кидман впервые рассказала, как на нее повлиял развод с Томом Крузом
Николь Кидман и Кит Урбан отметили 18-ю годовщину свадьбы
08:40, 26 июня 2024
Николь Кидман и Кит Урбан отметили 18-ю годовщину свадьбы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: