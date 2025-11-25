Николь Кидман рассказала, как переживает развод после 19-летнего брака
Фото: Instagram/nicolekidman
Оскароносная актриса Николь Кидман впервые прокомментировала свое эмоциональное состояние после расставания с музыкантом Китом Урбаном, с которым она прожила почти два десятилетия, сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала в интервью Ариане Гранде для Interview Magazine.
"Я держусь", – сказала Кидман, отметив, что недавно вернулась в Нэшвилл, штат Теннесси, где семья проживала многие годы.
О разрыве пары стало известно в сентябре. СМИ сообщали, что супруги живут отдельно с начала лета. По словам источников, инициатором расставания стал Урбан, тогда как Кидман пыталась сохранить отношения. Позже появились слухи о том, что музыкант уже начал новые отношения с молодой исполнительницей.
