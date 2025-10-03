Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк: кто и как встретил всемирно известного казахстанца

Народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк, где даст сольный концерт на легендарной арене. Кадрами из аэропорта всемирно известный казахстанец поделился в своем Instagram накануне, 2 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Команда 31-летнего артиста уточнила, что Димаша 1 октября в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди приветствовали поклонники, которые пришли в ярких стилизованных образах, с флажками, значками и баннерами.

В ожидании встречи Dears делились воспоминаниями и предвкушениями новых концертов под музыку Димаша, исполняя хором летний хит этого года "Tau Ishinde". Появившегося из зоны ожидания Димаша поклонники встретили овациями, вручили цветы и подарки.

Артист пообщался с встречающими, подписал автографы, сделал селфи с поклонниками и вместе с ними напел "Besame Mucho".

"Увидимся в Madison Square Garden, поклонники! Спасибо за такой теплый прием!" – добавила команда Димаша.

Приветствовали Димаша поклонники не только в нью-йоркском аэропорту, но и под публикацией артиста. Они отметили, что с нетерпением ждут встречи с кумиром на Madison Square Garden:

"Добро пожаловать в США".

"Интересно, кто больше взволнован, Димаш или Dears".

"Замечательно! Первая остановка вашего мирового турне Stranger 2025 начнется в Нью-Йорке в MSG".

"Весь мир любит, ждет и готовится ко встрече со своим невероятным кумиром! Прекрасного концерта в Нью-Йорке! А мы, конечно, уже все в мечтах о Риге!"

"Аэропорт Нью-Йорка в этот вечер увидел море любви и радостных возгласов с именем Димаш! Спасибо всем Dears, кто смог встретить Димаша и снимал для нас видео! Отличного концерта!"

"Мы с гордостью видели эти кадры. Они – доказательство, как везде любят и ждут Димаша, который, несмотря на усталость, с удовольствием уделил всем встречающим внимание и разделил их радость. Поэтому мы все его так любим".

Ранее Димаш Кудайберген напомнил, что 5 октября 2025 года в Madison Square Garden он представит Казахстан всему миру. В связи с этим он пригласил своих фанатов исполнить вместе с ним Государственный гимн Казахстана "в сердце Америки".