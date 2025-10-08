70-летняя мама Николая Баскова вызвала восторг у поклонниц певца

7 октября редкое фото Елены Басковой получило восторженные отзывы поклонниц певца на его странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ажиотаж вокруг ее имени начался с того, что Басков публично поздравил свою маму с 70-летием. Певец посвятил имениннице трогательный пост, но Instagram-пользователей удивили внешние данные женщины.

"А это законно так превосходно выглядеть в свои годы?" – комментарий, набравший около 200 лайков.

Известно, что Елена Баскова по образованию является учителем математики, но, когда жила с семьей в Германии, работала диктором на местном телевидении. Певец неоднократно подчеркивал в интервью, что мать – очень умная женщина. Она помогала сыну осваивать нотную грамоту, занимаясь с ним музыкой с пяти лет.

У артиста сохранились с ней близкие отношения. По признанию Баскова, он заботится о матери и часто ее навещает.

