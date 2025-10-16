Две легенды: в Казнете обсуждают фото Розы Рымбаевой и Нагимы Ескалиевой с сыновьями

Казахстанский популярный певец Диас Аблаев 16 октября поделился в Instagram редким фото, сообщает Zakon.kz.

На снимке – Али Окапов и Диас Аблаев позируют вместе со своими знаменитыми мамами – Розой Рымбаевой и Нагимой Ескалиевой.

"Яблоко от яблони недалеко падает", – написал Диас Аблаев под публикацией.

Артисты позируют в элегантных костюмах рядом с легендами казахстанской сцены.

В комментариях пользователи называют их "две легенды и просто счастливые мамы", "гордостью Казахстана" и "великолепными женщинами, воспитавшими талантливых сыновей".

Публикация быстро набрала тысячи лайков и сотни комментариев.

А ранее сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка.

