Две легенды: в Казнете обсуждают фото Розы Рымбаевой и Нагимы Ескалиевой с сыновьями
Фото: Instagram/dias_ablayev
Казахстанский популярный певец Диас Аблаев 16 октября поделился в Instagram редким фото, сообщает Zakon.kz.
На снимке – Али Окапов и Диас Аблаев позируют вместе со своими знаменитыми мамами – Розой Рымбаевой и Нагимой Ескалиевой.
"Яблоко от яблони недалеко падает", – написал Диас Аблаев под публикацией.
Артисты позируют в элегантных костюмах рядом с легендами казахстанской сцены.
В комментариях пользователи называют их "две легенды и просто счастливые мамы", "гордостью Казахстана" и "великолепными женщинами, воспитавшими талантливых сыновей".
Публикация быстро набрала тысячи лайков и сотни комментариев.
