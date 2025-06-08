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Культура и шоу-бизнес

Фото Баян Алагузовой с мамой и дочерью вызвало восторг у публики

Баян Алагузова, соцсети, мама, дочка , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 22:41 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

8 июня она разместила фотографию, на которой позирует вместе с мамой и дочерью Айару.

Снимок вызвал бурю эмоций у фанатов.

  • Красотки в трех поколениях.
  • Мамы с хорошими детками не стареют. Будьте здоровы!
  • Шикарные красотки!
  • Роскошные женщины!

А ранее российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях воспоминание о дне, когда познакомилась со знаменитым режиссером Андреем Кончаловским. 

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Айсулу Омарова
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