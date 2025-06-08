Фото Баян Алагузовой с мамой и дочерью вызвало восторг у публики

Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

8 июня она разместила фотографию, на которой позирует вместе с мамой и дочерью Айару.

Снимок вызвал бурю эмоций у фанатов.

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А ранее российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях воспоминание о дне, когда познакомилась со знаменитым режиссером Андреем Кончаловским.

