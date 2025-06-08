Фото Баян Алагузовой с мамой и дочерью вызвало восторг у публики
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
8 июня она разместила фотографию, на которой позирует вместе с мамой и дочерью Айару.
Снимок вызвал бурю эмоций у фанатов.
- Красотки в трех поколениях.
- Мамы с хорошими детками не стареют. Будьте здоровы!
- Шикарные красотки!
- Роскошные женщины!
А ранее российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях воспоминание о дне, когда познакомилась со знаменитым режиссером Андреем Кончаловским.
Поделитесь новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
Наталья Подольская вновь поделилась снимками роскошной свадьбы с Владимиром Пресняковым
Культура и шоу-бизнес
Лифт, взгляд и обед: Высоцкая рассказала, как началась ее любовь с 87-летним Кончаловским
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript