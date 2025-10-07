Повзрослевшая младшая дочь Кристины Орбакайте восхитила фанатов

Младшая дочь российской певицы Кристины Орбакайте поразила пользователей сети новым видео, опубликованным 7 октября артисткой в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Клавдия Земцова, одетая в спортивную форму, играет в волейбол в составе школьной команды.

"Наша школьная волейбольная команда дружно идет к победе! Будем играть и болеть дальше", – подписала видео Орбакайте.

Подписчики звезды засыпали публикацию комплиментами. "Клавочка – самая прекрасная", "Молодец, Клавдия!", "Папина, мамина красавица", – написали поклонники в комментариях.

Публикация набрала сотни лайков и десятки восторженных отзывов, а многие отметили, что дочь певицы заметно повзрослела и выглядит очень уверенно на площадке.

А ранее сообщалось, что Баян Алагузова вмешалась в скандал актрисы Дариги Бадыковой с экс-супругом.

