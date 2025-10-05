Оксана Самойлова и Дава сыграли главные роли в "Приключениях Шурика"
Фото: Instagram/dava_m
Давид Манукян и Оксана Самойлова вместе снялась в фильме "Невероятные приключения Шурика", сообщает Zakon.kz.
Пока рэпер Джиган следит за детьми, его жена приняла участие в съемках нового фильма. Ее партнером стал Давид Манукян, который как раз и опубликовал первые кадры на своей странице в Instagram.
"Элвис Пресли уже не торт", – шутя подписал он фото.
Фото: Instagram/dava_m
Также к касту присоединились Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. Судя по образам, Батрутдинов играет роль шурика, а Марине досталась роль Нины. Остальные герои пока не раскрываются.
Ремейк культового советского фильма можно будет посмотреть 31 декабря 2025 года по телевидению.
