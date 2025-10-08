Что впервые произошло в США благодаря Димашу Кудайбергену

Поклонники знаменитого во всем мире певца Димаша Кудайбергена знают слова его песен наизусть. Но он каждый раз приятно удивляется, когда, выступая в новой стране, новом городе, слышит из зрительского зала, как ему массово подпевают, сообщает Zakon.kz.

Вот и 5 октября 2025 года на Madison Square Garden в США впервые за всю историю легендарной площадки тысячи людей пели на казахском языке.

"И это не были специально приглашенные профессиональные коллективы, это был сольный концерт народного артиста Димаша Кудайбергена. Начавшись с исполнения Гимна Республики Казахстан, который поддержали все соотечественники, пришедшие на концерт, звучание родного для артиста языка продолжалось весь вечер – зрители с большим энтузиазмом поддерживали Димаша в каждой песне на казахском. Для удобства зрителей на многих песнях большие экраны позади сцены отражали тексты припевов на латинице, однако оказалось, что большинство поклонников артиста поют без подсказок "Pai-pai shirkin umutylmas kun" и "Mahabbat ber magan, tagdyr". Строчки из "Ұмытылмас күн" и "Махаббат бер маған" Dears давно знают наизусть и радуют Димаша на каждом концерте своей поддержкой. Однако артист каждый раз находится в удивленном восторге, пораженный способностями своих поклонников", – рассказали в команде певца.

В этот вечер на Madison Square Garden также впервые на сольном концерте Димаша зрители исполняли припев новой песни "Tau Ishinde": "Tatti sozın, qara kozın. Bilgeisin kelgenimdi jalgiz ozin" под сводами культовой арены завели весь зал.

Димаш разместил короткую версию клипа на песню "Tau Ishinde" на своем YouTube канале.

