Культура и шоу-бизнес

Что впервые произошло в США благодаря Димашу Кудайбергену

казахстанский певец Димаш Кудайберген в США, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 12:39 Фото: dimashnews
Поклонники знаменитого во всем мире певца Димаша Кудайбергена знают слова его песен наизусть. Но он каждый раз приятно удивляется, когда, выступая в новой стране, новом городе, слышит из зрительского зала, как ему массово подпевают, сообщает Zakon.kz.

Вот и 5 октября 2025 года на Madison Square Garden в США впервые за всю историю легендарной площадки тысячи людей пели на казахском языке.

"И это не были специально приглашенные профессиональные коллективы, это был сольный концерт народного артиста Димаша Кудайбергена. Начавшись с исполнения Гимна Республики Казахстан, который поддержали все соотечественники, пришедшие на концерт, звучание родного для артиста языка продолжалось весь вечер – зрители с большим энтузиазмом поддерживали Димаша в каждой песне на казахском. Для удобства зрителей на многих песнях большие экраны позади сцены отражали тексты припевов на латинице, однако оказалось, что большинство поклонников артиста поют без подсказок "Pai-pai shirkin umutylmas kun" и "Mahabbat ber magan, tagdyr". Строчки из "Ұмытылмас күн" и "Махаббат бер маған" Dears давно знают наизусть и радуют Димаша на каждом концерте своей поддержкой. Однако артист каждый раз находится в удивленном восторге, пораженный способностями своих поклонников", – рассказали в команде певца.

В этот вечер на Madison Square Garden также впервые на сольном концерте Димаша зрители исполняли припев новой песни "Tau Ishinde": "Tatti sozın, qara kozın. Bilgeisin kelgenimdi jalgiz ozin" под сводами культовой арены завели весь зал.

Димаш разместил короткую версию клипа на песню "Tau Ishinde" на своем YouTube канале.

Ранее мы писали, что Светлана Айтбаева поделилась первыми кадрами с грандиозного концерта сына Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке. Поклонники отметили, что благодаря их кумиру гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
