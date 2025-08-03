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Культура и шоу-бизнес

Сцена с Димашем Кудайбергеном и его сестрой-невестой растрогала фанатов

Димаш Кудайберген, свадьба, сестра , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 01:52 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
В Сети продолжают появляться трогательные кадры со свадьбы младшей сестры Раушан известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Очередное видео, опубликованное поклонниками, растрогало пользователей до слез.

На ролике Димаш крепко обнимает сестру-невесту и нежно целует. 

Ролик растрогал фанатов артиста по всему миру:

  • Обожаю видеть вас такими! Желаю вам всего самого лучшего в мире. Вы – прекрасная, невероятно теплая семья. Долгой жизни, наполненной благословениями для всех вас!
  • На это невозможно смотреть без слез радости, гордости за вас! Спасибо вашей семье, что являетесь примером для нас!
  • Все замечательно! Смотришь с восхищением. Пусть будут подальше от сглаза! Пусть счастье молодых будет крепким и долгим.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 августа 2025 года, 24-летняя младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена вышла замуж. Народный артист Казахстана исполнил песню "Қарлығашым ұя салғанда", написанную специально для этого особого торжества. Позже Димаш Кудайберген трогательно обратился к продюсеру и композитору Игорю Крутому. 

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Айсулу Омарова
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