Как дети Нуртаса и Абдукаримовой отреагировали на новость о пятой беременности мамы
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Ставшая мамой в пятый раз супруга казахстанского артиста Кайрата Нуртаса актриса Жулдыз Абдукаримова показала, как дети отреагировали на ее последнюю беременность, сообщает Zakon.kz.
Роликом она поделилась в Instagram.
"Детская речь – это прелесть. Когда впервые услышала, испытала целую гамму эмоций – удивление, отрицание, осознание и принятие. А теперь все эти чувства сменились любовью и нежностью, ведь Рабия Султан стала сердцем и солнцем нашего дома. Мамы, а как было у вас? Помните, какое первое слово сказали ваши дети?" – подписала пост Абдукаримова.
Подписчики пожелали счастья семье:
– Много-много счастья, Жулдыз.
– Во всем воля Аллаха. Пусть сбудутся все ваши добрые мечты. Каждый ребенок – бесценен.
– Берегите себя от дурного глаза. Пусть ваши дети растут счастливыми и радуют вас!
Ранее Абдукаримова показала реакцию 11-класснице Алау на УЗИ и медицинское направление.
