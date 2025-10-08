#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Как дети Нуртаса и Абдукаримовой отреагировали на новость о пятой беременности мамы

как дети Нуртаса отреагировали на появление пятого ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 23:03 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Ставшая мамой в пятый раз супруга казахстанского артиста Кайрата Нуртаса актриса Жулдыз Абдукаримова показала, как дети отреагировали на ее последнюю беременность, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась в Instagram.

"Детская речь – это прелесть. Когда впервые услышала, испытала целую гамму эмоций – удивление, отрицание, осознание и принятие. А теперь все эти чувства сменились любовью и нежностью, ведь Рабия Султан стала сердцем и солнцем нашего дома. Мамы, а как было у вас? Помните, какое первое слово сказали ваши дети?" – подписала пост Абдукаримова.

Подписчики пожелали счастья семье:

– Много-много счастья, Жулдыз.

– Во всем воля Аллаха. Пусть сбудутся все ваши добрые мечты. Каждый ребенок – бесценен.

– Берегите себя от дурного глаза. Пусть ваши дети растут счастливыми и радуют вас!

Ранее Абдукаримова показала реакцию 11-класснице Алау на УЗИ и медицинское направление.

