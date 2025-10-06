#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"От кого?": Жулдыз Абдукаримова показала реакцию детей на свою пятую беременность

Жулдыз Абдукаримова, беременность, реакция детей, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:08 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса актриса Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, показала интересное видео. Обычно семейная жизнь телеведущей покрыта тайнами, но на этот раз она сделала исключение, сообщает Zakon.kz.

В кадре Абдукаримова показывает 11-класснице Алау УЗИ и медицинское направление.

После того как дочка внимательно изучает документы, спрашивает маму: "Вы что, беременны?" Несмотря на положительный ответ, она несколько раз переспрашивает и трогает животик.

А затем задает интересный вопрос: "От кого?"

Следом звучит еще один: "От папы?". На эти вопросы в кадре не прозвучало ни одного ответа, что только добавило интриги.

В комнате, где проходило обсуждение, присутствовали все дети.

Также Алау заявила, что очень ждет сестренку, чтобы та была модной малышкой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:08
"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе

13 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу четверых детей. При этом актриса до конца не раскрыла, будет мальчик или девочка.

Но подписчики по бурной реакции дочерей предположили, что будет девочка. Позднее Кайрат Нуртас объяснил, почему не смог присутствовать на гендер-пати.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:08
Супруга Кайрата Нуртаса показала своего новорожденного малыша

26 сентября 2025 года Абдукаримова на странице в Instagram опубликовала фото с малышкой на руках в окружении цветов. Рядом со знаменитостью стоял плакат, согласно тексту которого 22 сентября дочери, которую назвали Рабия Султан, исполнилось 40 дней.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
