Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

блогер Оксана Самойлова, рэпер Джиган, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 19:19 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Известная российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова разводится с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин) после 13 лет брака, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября 2025 года, стало известно из сайта мировых судей города Москвы. Согласно документу, заявление о расторжении брака Самойлова подала в понедельник, 6 октября.

Фото: mos-sud.ru

По данным Telegram-канала SHOT, уже оплачена госпошлина.

Пока никто из супругов никак не прокомментировал развод. Но несколько часов назад на странице Оксаны в Instagram появилось видео с грустным описанием.

"Мам, твоя девочка так устала быть сильной", – написала 37-летняя Самойлова.

Тем временем новая публикация появилась и в Instagram Джигана, но в ней тоже ни слова о разводе.

"Уже сегодня ночью премьера трека "Раз и навсегда". Если вам по душе такая музыка, не пропустите!" – обратился к поклонникам 40-летний рэпер.

Отметим, Денис и Оксана познакомились в 2010 году, а в 2012-м они официально зарегистрировали брак. У супругов четверо детей: три дочери – Ариела, Лея, Майя и один сын – Давид.

12 декабря 2022 года семье Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось 10 лет. Юбилей пара решила отметить с размахом – они устроили настоящую свадьбу.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
