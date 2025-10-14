Оксана Самойлова прервала молчание после новостей о разводе с Джиганом

В конце прошлой недели многих шокировала новость о разводе известной российской блогерши Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин). При этом никто из супругов никак не комментировал происходящее в их семье, сообщает Zakon.kz.

Накануне 37-летняя бизнесвумен прервала молчание в своем Instagram.

Фото: Instagram/samoylovaoxana

"Знаю, что ждете комментарии... Но нужно, чтобы эмоции поутихли", – написала Самойлова в Stories 13 октября 2025 года.

О том, что Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака, стало известно 9 октября 2025 года. Денис и Оксана познакомились в 2010 году, а в 2012-м они официально зарегистрировали брак. У супругов четверо детей: три дочери – Ариела, Лея, Майя и один сын – Давид.