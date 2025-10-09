36-летний Нуржан Керменбаев вспомнил, как стал "Капкарашкой"
Фото: Instagram/nurzhan_kermenbayev
9 октября 2025 года казахстанский поп-певец и солист группы "Арнау" Нуржан Керменбаев, более известный как "Капкарашка", окунулся в воспоминания и поделился архивным видео, сообщает Zakon.kz.
Сегодня 36-летний артист опубликовал в своем Instagram видео, снятое в шоу SuperStar KZ, победителем которого он стал в 2006 году.
"Когда меня впервые прозвали "Капкарашка", – написал под роликом Нуржан Керменбаев.
Вместе с певцом в воспоминания окунулись и его поклонники. Некоторые из них даже пошутили над артистом:
- "Мы голосовали за тебя!"
- "Я, не жалея, отправлял SMS".
- "У вас особенный голос. Земляк".
- "В молодости руки двигались быстрее".
- "После этого мы с друзьями спорили, как на русском будет – черный или чепчерный".
- "Ты стал победителем суперстара в день моей свадьбы! Под конец свадьбы мы все праздновали твою победу. 06.05.2006 год, скоро 20 лет".
