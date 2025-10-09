#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

36-летний Нуржан Керменбаев вспомнил, как стал "Капкарашкой"

казахстанский поп-певец и солист группы &quot;Арнау&quot; Нуржан Керменбаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 19:45 Фото: Instagram/nurzhan_kermenbayev
9 октября 2025 года казахстанский поп-певец и солист группы "Арнау" Нуржан Керменбаев, более известный как "Капкарашка", окунулся в воспоминания и поделился архивным видео, сообщает Zakon.kz.

Сегодня 36-летний артист опубликовал в своем Instagram видео, снятое в шоу SuperStar KZ, победителем которого он стал в 2006 году.

"Когда меня впервые прозвали "Капкарашка", – написал под роликом Нуржан Керменбаев.

Вместе с певцом в воспоминания окунулись и его поклонники. Некоторые из них даже пошутили над артистом:

  • "Мы голосовали за тебя!"
  • "Я, не жалея, отправлял SMS".
  • "У вас особенный голос. Земляк".
  • "В молодости руки двигались быстрее".
  • "После этого мы с друзьями спорили, как на русском будет – черный или чепчерный".
  • "Ты стал победителем суперстара в день моей свадьбы! Под конец свадьбы мы все праздновали твою победу. 06.05.2006 год, скоро 20 лет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 19:45
Нуржан Керменбаев обратился к фанатам после видео с экс-солисткой KeshYou

Ранее мы писали о том, как Димаш Кудайберген покорил сердца латиноамериканцев. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
