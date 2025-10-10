"Жестокая песня": певец Беркут тронул сердца поклонников
Прекрасной новостью 47-летний артист поделился в Instagram, опубликовав семейное видео с супругой Аишей (Виктория Жансеитова) и родителями.
"Недавно связался с братом по имени Куаныш, который живет в Китае, и попросил эту песню. Песня полна философии, я сразу влюбился в эту песню! В ближайшее время мы выпустим эту песню на свет в собственном исполнении! Большое спасибо моему брату Куанышу! Пусть таких песен со смыслом будет больше", – написал Беркут.
На публикацию отреагировал коллега по цеху – исполнитель Айкын Толепберген, который обратился к Айбеку с деловым предложением: "Красиво! Если что, давай споем вместе".
А фолловеры многодетного певца были тронуты словами песни. Некоторые назвали ее жестокой и душераздирающей:
- "Жестокая песня".
- "Семья, красивый вечер".
- "Это душераздирающая песня".
- "Смысл песни прекрасный, ждем".
- "Прекрасная семья, отличная песня".
- "Рада, что вы выбрали песню со смыслом".
- "Подходит вашему голосу на все 100, слова прекрасные".
- "Классная песня. Музыкальное сопровождение прекрасное".
- "Эта песня тронула мое сердце. Прекрасная песня со смыслом".
- "Когда вы выпустите эту песню, она откликнется в сердцах многих".
- "Песня прекрасная, слушаю на репите. В словах есть смысл, ждем в вашем исполнении".
