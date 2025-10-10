"Жестокая песня": певец Беркут тронул сердца поклонников

Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов) накануне, 9 октября 2025 года, анонсировал выход новой песни, сообщает Zakon.kz.

Прекрасной новостью 47-летний артист поделился в Instagram, опубликовав семейное видео с супругой Аишей (Виктория Жансеитова) и родителями.

"Недавно связался с братом по имени Куаныш, который живет в Китае, и попросил эту песню. Песня полна философии, я сразу влюбился в эту песню! В ближайшее время мы выпустим эту песню на свет в собственном исполнении! Большое спасибо моему брату Куанышу! Пусть таких песен со смыслом будет больше", – написал Беркут.

На публикацию отреагировал коллега по цеху – исполнитель Айкын Толепберген, который обратился к Айбеку с деловым предложением: "Красиво! Если что, давай споем вместе".

А фолловеры многодетного певца были тронуты словами песни. Некоторые назвали ее жестокой и душераздирающей:

"Жестокая песня".

"Семья, красивый вечер".

"Это душераздирающая песня".

"Смысл песни прекрасный, ждем".

"Прекрасная семья, отличная песня".

"Рада, что вы выбрали песню со смыслом".

"Подходит вашему голосу на все 100, слова прекрасные".

"Классная песня. Музыкальное сопровождение прекрасное".

"Эта песня тронула мое сердце. Прекрасная песня со смыслом".

"Когда вы выпустите эту песню, она откликнется в сердцах многих".

"Песня прекрасная, слушаю на репите. В словах есть смысл, ждем в вашем исполнении".

