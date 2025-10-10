#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Жестокая песня": певец Беркут тронул сердца поклонников

певец Беркут, семья, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 11:39 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов) накануне, 9 октября 2025 года, анонсировал выход новой песни, сообщает Zakon.kz.

Прекрасной новостью 47-летний артист поделился в Instagram, опубликовав семейное видео с супругой Аишей (Виктория Жансеитова) и родителями.

"Недавно связался с братом по имени Куаныш, который живет в Китае, и попросил эту песню. Песня полна философии, я сразу влюбился в эту песню! В ближайшее время мы выпустим эту песню на свет в собственном исполнении! Большое спасибо моему брату Куанышу! Пусть таких песен со смыслом будет больше", – написал Беркут.

На публикацию отреагировал коллега по цеху – исполнитель Айкын Толепберген, который обратился к Айбеку с деловым предложением: "Красиво! Если что, давай споем вместе".

А фолловеры многодетного певца были тронуты словами песни. Некоторые назвали ее жестокой и душераздирающей:

  • "Жестокая песня".
  • "Семья, красивый вечер".
  • "Это душераздирающая песня".
  • "Смысл песни прекрасный, ждем".
  • "Прекрасная семья, отличная песня".
  • "Рада, что вы выбрали песню со смыслом".
  • "Подходит вашему голосу на все 100, слова прекрасные".
  • "Классная песня. Музыкальное сопровождение прекрасное".
  • "Эта песня тронула мое сердце. Прекрасная песня со смыслом".
  • "Когда вы выпустите эту песню, она откликнется в сердцах многих".
  • "Песня прекрасная, слушаю на репите. В словах есть смысл, ждем в вашем исполнении".

Заявление певца Беркута оскорбило некоторых его подписчиков

Ранее мы писали, что Беркут и Аиша показали, как трудно учить уроки с ребенком. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
