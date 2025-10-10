#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Павел Дуров в свой день рождения опубликовал тревожный пост

День рождения Павла Дурова, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 07:33 Фото: Telegram/Pavel Durov
Основатель Telegram разместил 10 октября в своем Telegram-канале пост по случаю наступившего 41-летия, сообщает Zakon.kz.

Именинник заявил, что не собирается праздновать 41-летие из-за тревожного прогноза. По словам Дурова, скоро наш мир станет мрачным и антиутопическим. К этому приведет желание элит лишить людей свободы.

Миллиардер привел в пример преследование пользователей Сети в Германии, Великобритании и Франции, где интернет-пользователи подвергаются арестам за выражение собственного мнения.

"Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников. В Великобритании людей сажают за твиты. Франция ведет уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний", – отметил Дуров.

По предупреждению Дурова, наше поколение может стать последним, у которого была свобода.

"Мы встали на путь саморазрушения – морального, интеллектуального, экономического и, в конечном счете, биологического. Так что нет я не собираюсь праздновать сегодня. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", – подытожил он.

На днях стало известно, что самому молодому миллиардеру в мире 27 лет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
