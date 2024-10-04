Павел Дуров показал детскую фотографию своей старшей дочери

5 октября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост с детской фотографией его старшей дочери, сделанную в 2013 году, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он рассказал, что его старшая дочь была "мозговым центром", стоявшим за созданием приложения.

"Вот моя старшая дочь инструктирует меня, как запустить Telegram летом 2013 года. Ребята, она настоящий мозг, стоящий за всем этим", – написал предприниматель.

Представитель Дурова пролил свет на отношения основателя Telegram и блогера Ирины Болгар, которая впервые объявила об их совместных детях в конце июня 2024 года. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

1 октября Ирина Болгар заявила, что напишет книгу о семейной жизни с Дуровым.





Отметим, что девочка на опубликованном Дуровым фото не может быть дочерью Болгар.