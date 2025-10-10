"Меня не любили": после новостей о разводе Самойлова делает признание, Джиган отвечает ей песней

Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса решила разводиться. 40-летний рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) и 37-летняя предпринимательница Оксана Самойлова расстаются после 13 лет брака, сообщает Zakon.kz.

Иск о расторжении брака был зарегистрирован еще 6 октября 2025 года. Именно тогда соответствующий документ появился на сайте суда.

Пара узаконила свои отношения в декабре 2012 года. У супругов четверо детей: дочери Ариела (2011), Лея (2014) и Майя (2017), а также сын Давид (2020).

Ни музыкант, ни модель публично о своем разводе не объявляли.

Пока эта новость активно обсуждается, Самойлова в Instagram опубликовала видео с подписью "Мам, твоя девочка так устала быть сильной".

Кроме того, в кадре блогер делает следующее признание:

"Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной".

Тем временем у Джигана состоялась премьера композиции "Раз и навсегда".

Комментаторы выражают надежду на то, что знаменитости помирятся и не будут разрушать семью.

К тому же о громком разладе становится известно не первый раз. В 2020 году супруги чуть было не развелись, но Оксана призналась, что смогла простить мужа.

Астролог Юлия Гикис в беседе с изданием "Комсомольская правда" уточнила, что в отношениях у пары действительно проблемы. При этом у многодетных родителей есть еще шанс помириться. Для этого нужно лишь дождаться одного важного дня и провести его вместе.

