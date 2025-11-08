#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Мошенники используют дипфейк с Динарой Сатжан и Айжан Аймагановой для обмана казахстанцев

Динара Сатжан, Айжан Аймаганова, мошенники , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 01:06 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Телеведущая Динара Сатжан предупредила подписчиков о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют сгенерированное видео с ее изображением и лицом прокурора по делу Куата Бишимбаева Айжан Аймагановой, сообщает Zakon.kz.

В ролике они якобы призывают инвестировать деньги в несуществующие акции.

Сатжан 8 ноября рассказала, что недавно ей написала знакомая женщина, утверждая, что "вложила средства в проект, который рекламирует Мухтар Джакишев". После уточнения оказалось, что речь идет о фейковой инвестиционной схеме, где от имени известных людей распространяются видео с поддельными голосами и лицами.

"Он "на связи", зовут его Азамат, и, конечно же, нужно "доплатить налоги". Это даже не смешно, это трагикомедия нашей доверчивости", – отметила Сатжан в своем обращении.

Она призвала казахстанцев не верить подобным предложениям и не переводить деньги, если нет уверенности в их источнике.

"Если вы не понимаете, куда вкладываете – не вкладывайте. Деньги не любят наивность", – подчеркнула телеведущая, добавив, что с развитием технологий и искусственного интеллекта подобные схемы будут только усложняться.

А ранее прокурор по делу Бишимбаева Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением.

Айсулу Омарова
Читайте также
Ставшая знаменитой после дела Бишимбаева прокурор дала интервью Динаре Сатжан
23:36, 25 сентября 2025
Ставшая знаменитой после дела Бишимбаева прокурор дала интервью Динаре Сатжан
Прокурор Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам
14:34, 16 апреля 2025
Прокурор Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам
Как мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев, рассказали в Нацбанке
19:03, 01 октября 2025
Как мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев, рассказали в Нацбанке
