Мошенники используют дипфейк с Динарой Сатжан и Айжан Аймагановой для обмана казахстанцев

Телеведущая Динара Сатжан предупредила подписчиков о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют сгенерированное видео с ее изображением и лицом прокурора по делу Куата Бишимбаева Айжан Аймагановой, сообщает Zakon.kz.

В ролике они якобы призывают инвестировать деньги в несуществующие акции.

Сатжан 8 ноября рассказала, что недавно ей написала знакомая женщина, утверждая, что "вложила средства в проект, который рекламирует Мухтар Джакишев". После уточнения оказалось, что речь идет о фейковой инвестиционной схеме, где от имени известных людей распространяются видео с поддельными голосами и лицами.

"Он "на связи", зовут его Азамат, и, конечно же, нужно "доплатить налоги". Это даже не смешно, это трагикомедия нашей доверчивости", – отметила Сатжан в своем обращении.

Она призвала казахстанцев не верить подобным предложениям и не переводить деньги, если нет уверенности в их источнике.

"Если вы не понимаете, куда вкладываете – не вкладывайте. Деньги не любят наивность", – подчеркнула телеведущая, добавив, что с развитием технологий и искусственного интеллекта подобные схемы будут только усложняться.

А ранее прокурор по делу Бишимбаева Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением.

