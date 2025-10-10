#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Шокирующее зрелище: звезда "Скорой помощи" и "Доктора Кто" о своей борьбе с онкологией

Алекс Кингстон рассказал о борьбе с раком, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 22:17 Фото: Instagram/alexkingstonofficial
62-летняя английская актриса Алекс Кингстон рассказала о том, как борется с онкологическим заболеванием, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, первые симптомы болезни появились у артистки много лет назад – она страдала от вздутия живота и болей. Однако обратиться за медицинской помощью решилась только после того, как обнаружила кровь в моче.

"Я думала, что мои ощущения связаны с возрастом. Считала, что так и должно быть в 60 лет. Но оказалось, что мое состояние было связано с болезнью", – призналась Кингстон.

По ее словам, поворотным моментом стало выступление актрисы летом 2024 года. Во время спектакля у нее началось сильное кровотечение прямо на сцене.

"Это было шокирующее зрелище. Я сжала колени и молилась, чтобы платье все впитало", – вспоминает актриса.

Александра Элизабет Кингстон широкому зрителю известна своими ролями в сериалах "Доктор Кто", "Скорая помощь" и "Открытие ведьм".

Ранее Кейт Миддлтон рассказала о трудностях восстановления после лечения рака.

