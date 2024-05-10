Стало известно, как чувствует себя борющаяся с раком Кейт Миддлтон
Фото: wikipedia
Принц Уильям рассказал о самочувствии своей жены – принцессы Уэльской Кэтрин, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, сообщает Zakon.kz.
Об этом он 10 мая рассказал в эфире канала Sky News.
"У нее все хорошо", — сказал принц, когда посещал больницу в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после долгого отсутствия. Она сообщила, что больна раком.
Также стало известно, что король Великобритании Карл III во время первого появления на публике после объявления о заболевании онкологией рассказал о своем самочувствии. По его словам, он чувствует себя неплохо.
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