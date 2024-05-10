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Стало известно, как чувствует себя борющаяся с раком Кейт Миддлтон

Стало известно, как чувствует себя борющаяся с раком Кейт Миддлтон, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 01:48 Фото: wikipedia
Принц Уильям рассказал о самочувствии своей жены – принцессы Уэльской Кэтрин, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 10 мая рассказал в эфире канала Sky News.

"У нее все хорошо", — сказал принц, когда посещал больницу в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после долгого отсутствия. Она сообщила, что больна раком.

Также стало известно, что король Великобритании Карл III во время первого появления на публике после объявления о заболевании онкологией рассказал о своем самочувствии. По его словам, он чувствует себя неплохо.

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