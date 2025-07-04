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Мир

Кейт Миддлтон рассказала о трудностях восстановления после лечения рака

Кейт Миддлтон встретилась с пациентами онкологического центра, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 08:09 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
2 июля принцесса Уэльская рассказала пациентам онкологического центра при больнице Колчестера о своей реабилитации после лечения рака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, 43-летняя герцогиня сравнила борьбу с онкологией с американскими горками. Она призналась, что ей было "очень, очень трудно" вернуться к привычной жизни.

"Когда лечение заканчивается, кажется, что можно сразу вернуться к прежней жизни. Но реальность такова, что вам придется пережить трудные времена", – призналась принцесса Уэльская.

Особое внимание во время визита герцогиня уделила терапевтическому саду – специально созданному пространству для отдыха пациентов и персонала. Миддлтон отметила важность психологической поддержки в период восстановления и подчеркнула, что садоводство и искусство могут стать надежной опорой во время реабилитации.

Фото: Instagram/princeandprincessofwales

После общения с пациентами и персоналом центра принцесса Уэльская посадила розу в саду медучреждения. Сорт цветов был выведен в мае, и часть средств от продажи растений пойдет в Королевскую больницу Марсдена, где герцогиня лечилась от рака.

На днях жительница Алабамы Лиза Хендерсон получила удар молнии через зарядное устройство для телефона.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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