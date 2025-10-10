Модные принты осеннего сезона назвал известный стилист
Фото: Instagram/vladislavlisovets
Стилист Владислав Лисовец перечислил главные принты осеннего сезона 2025 года, сообщает Zakon.kz.
На своем официальном сайте он опубликовал фотографии для примера.
"Цветов в этом сезоне очень много! Всех форм и размеров. Даже в сочетании с другими цветами! Да, зима, да цветы! Второй по популярности, но не по степени своей актуальности принт – звериный. Очень много тотал образов, но при этом это не выглядит вульгарно! Такой принт тоже можем миксовать между собой, как серебро с золотом!" – заявил Лисовец.
Кроме того, он посоветовал носить вещи с принтом в горошек и артхаус.
"Часто признаюсь в любви этому принту! Считаю его самым нежным и романтичным. Он освежает каждого, в любом возрасте! Артхаус: здесь и пятнышки, и разводы, и геометрия, одним словом полное самовыражение! И напоследок совет – использовать яркий принт у колготок. Для начала можно внедрять в однотонные образы", – рекомендовал стилист.
Ранее стилист назвал модные тенденции на весну-лето 2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript