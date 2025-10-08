67-летняя Роза Рымбаева удивила поклонников нагрузками в спортзале
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана пришла в тренажерный зал вместе с сыном – Али Окаповым и его женой Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.
По этому случаю знаменитая кобызистка и невестка Рымбаевой опубликовала Instagram-stories с тренажерного зала.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
На видео можно заметить ее мужа, певца Али Окапова и его маму, Розу Рымбаеву. Она выполняла упражнения на спину и руки под присмотром фитнес-тренера.
