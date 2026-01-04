#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Умерла актриса из "Слова пацана" и "СуперИвановы" Александра Березовец-Скачкова

умерла актриса из &quot;Слово пацана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 19:06 Фото: kino-teatr.ru/Александра Березовец-Скачкова
В возрасте 52 лет умерла российская актриса Александра Березовец-Скачкова, которая известна широкой публике благодаря ролям в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также в проектах "СуперИвановы" и "Соколова подозревает всех", сообщает Zakon.kz.

О гибели артистки написал портал "Кинотеатр.ру".

"Скачкова Александра Викторовна. (Александра Березовец-Скачкова) 21 марта 1973, Мурманск - 3 января 2026", – говорится в карточке артистки.

В 1995 году она окончила Школу-студию МХАТ (курс Покровской). Скачкова сыграла порядка 90 ролей в разных проектах, среди которых сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", "СуперИвановы", "Восьмой участок", "Арбатские тайны", "Соколова подозревает всех" и другие.

Ранее сообщалось, что умер знаменитый советский иллюзионист Эмиль Кио.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
