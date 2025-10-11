#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Селена Гомес, несмотря на диагноз, хочет стать матерью

Селена Гомес призналась, что хочет стать матерью, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 01:51 Фото: Instagram/selenagomez
Американская певица Селена Гомес, которая 12 борется с системной красной волчанкой, заявила, что однажды хочет стать матерью, сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала в stories Instagram кадры сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс", где ее героиня Алекс Руссо становится матерью.

"Надеюсь, однажды это буду и я", – написала Гомес.

Фото: Instagram/selenagomez

Селена Гомес болеет системной красной волчанкой с 2013 года. В 2017 году ей потребовалась пересадка почки, и у нее также было диагностировано биполярное расстройство в 2018 году. Эти хронические заболевания требуют постоянного лечения и влияют на ее здоровье и самочувствие.

Ранее мы сообщали, что в конце сентября 2025 года Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
