Селена Гомес, несмотря на диагноз, хочет стать матерью
Фото: Instagram/selenagomez
Американская певица Селена Гомес, которая 12 борется с системной красной волчанкой, заявила, что однажды хочет стать матерью, сообщает Zakon.kz.
Артистка опубликовала в stories Instagram кадры сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс", где ее героиня Алекс Руссо становится матерью.
"Надеюсь, однажды это буду и я", – написала Гомес.
Фото: Instagram/selenagomez
Селена Гомес болеет системной красной волчанкой с 2013 года. В 2017 году ей потребовалась пересадка почки, и у нее также было диагностировано биполярное расстройство в 2018 году. Эти хронические заболевания требуют постоянного лечения и влияют на ее здоровье и самочувствие.
Ранее мы сообщали, что в конце сентября 2025 года Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко.
