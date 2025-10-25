Бритни Спирс села за руль пьяной и едва не сбила подругу

Американская певица Бритни Спирс села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и едва не сбила свою подругу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артистка покинула ресторан и направилась домой на своем черном BMW. Пяти мильная поездка до особняка в Таузенд-Оукс, по словам очевидцев, превратилась в "опасное приключение": Спирс ехала слишком близко к другим машинам, несколько раз съезжала с дороги и выезжала на встречную полосу, создавая угрозу столкновения.

По прибытии к дому певица долго не могла ввести код от ворот и попасть внутрь.

Источник из окружения артистки предположил, что подобное поведение может быть связано с эмоциональным напряжением – на фоне выхода скандальных мемуаров ее бывшего мужа Кевина Федерлайна.

