#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

Бритни Спирс села за руль пьяной и едва не сбила подругу

Бритни Спирс, ДТП, алкоголь , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 01:15 Фото: wikimedia
Американская певица Бритни Спирс села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и едва не сбила свою подругу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артистка покинула ресторан и направилась домой на своем черном BMW. Пяти мильная поездка до особняка в Таузенд-Оукс, по словам очевидцев, превратилась в "опасное приключение": Спирс ехала слишком близко к другим машинам, несколько раз съезжала с дороги и выезжала на встречную полосу, создавая угрозу столкновения.

По прибытии к дому певица долго не могла ввести код от ворот и попасть внутрь.

Источник из окружения артистки предположил, что подобное поведение может быть связано с эмоциональным напряжением – на фоне выхода скандальных мемуаров ее бывшего мужа Кевина Федерлайна.

А ранее недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу
13:29, 06 декабря 2023
Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу
Бритни Спирс заметили с неизвестным мужчиной
18:44, 27 августа 2023
Бритни Спирс заметили с неизвестным мужчиной
Стали известны подробности примирения Бритни Спирс с мамой
22:47, 09 декабря 2023
Стали известны подробности примирения Бритни Спирс с мамой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: